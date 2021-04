Manuel Agnelli: "Chi andrà in tour farà una specie di suicidio commerciale"

Ieri si è svolta a Roma la manifestazione dei Bauli In Piazza: 1000 operatori del settore dello spettacolo - cantanti, cantautori, musicisti, attori, uffici stampa, fonici, tecnici. E come sempre dall’inizio della pandemia, Manuel Agnelli è tra i più attivi nel sottolineare le necessità e gli obbiettivi delle manifestazioni. Il leader degli Afterhours offre ancora una volta uno sguardo che va oltre il suo ruolo di artista, ma tiene conto di tutte le maestranze e prova a definire delle strategie a lungo termine per il riconoscimento e la riforma strutturale del comparto del live.

In un’intervista concessa a Roberto Pavanello de La Stampa a margine della manifestazione, Agnelli ha spiegato che quello che si sta facendo non è abbastanza, manifestando la sua intenzione di non fare concerti su scala ridotta nel 2021, come faranno invece dei suoi colleghi, che hanno già sperimentato il modello la scorsa estate

Spiega AgnellIi:

siamo sempre stati considerati degli intrattenitori, dei giullari. Per la prima volta siamo stati uniti e consapevoli, facendo vedere che siamo in tantissimi, che siamo dei professionisti e che come tali meritiamo di essere trattati. Lo spettacolo è una cosa seria.

E poi ancora

È solo un primo passo, anche se importante, perché iniziano a prenderci seriamente, ma non possiamo dirci soddisfatti. Capisco che si debba andare con prudenza e a piccoli passi, ma i teatri potevano operare in sicurezza meglio dei supermercati già prima. Nel mondo dei live musicali invece si opera con grande anticipo: non è che se il 26 si riapre, il 30 ci sono dei concerti. I calendari vengono fatti mesi prima, c’è la promozione, l’organizzazione… E più i nomi sono grossi, più tempo ci vuole. Le restrizioni complicano ancora di più la logistica e se limiti la capienza, vai incontro a un disastro economico. Non voglio fare passere il messaggio che adesso va tutto bene ed è tutto risolto.

Quanto alla sua decisione di non andare in tour nel 2021, definisce la scelta di chi lo farà "una specie di suicidio commerciale", perché le produzioni costano, per avere qualità.