Può essere ascoltato solamente sull'app Headspace, per gli amanti della meditazione. È un pezzo strumentale e dura la bellezza di 45 minuti. "Memories of the age of anxiety" è frutto della collaborazione tra la band canadese simbolo dell'indie-rock e la società dietro l'app per meditare. Gli Arcade Fire in un post pubblicato sul loro account Instagram ufficiale l'hanno definita una composizione "dalle vibes meditative che vi aiuterà a concentrarvi e a sentirvi ispirati". Nel post gli Arcade Fire hanno anche taggato John Legend, ma non è chiaro in che modo il musicista sia stato coinvolto nell'operazione.

L'ultimo album di Win Butler e soci, "Everything now", risale al 2017. Nella primavera dello scorso ano il frontman del gruppo ha annunciato ufficialmente di aver iniziato a lavorare su un nuovo album degli Arcade Fire. Il disco non ha ancora una data d'uscita. In attesa di conoscere le mosse della band, lo scorso settembre il batterista Jeremy Gara ha spedito nei negozi il suo nuovo disco solista , "Passerine finale".