Laura Pausini si esibirà alla cerimonia degli Oscar 2021

Laura Pausini, in nomination agli Oscar 2021 nella categoria "Best Original Song" con "Io sì (Seen)", dalla colonna sonora di "La vita davanti a sé", il film di Edoardo Ponti con protagonista sua mamma Sophia Loren, si esibirà alla cerimonia della novantatreesima edizione degli Academy Awards.

Come riportato da “Repubblica", in occasione della serata di assegnazione dei Premi Oscar 2021 in programma il prossimo 25 aprile la cantante romagnola - che lo scorso marzo con il brano frutto della collaborazione con Diane Warren e Niccolò Agliardi ha vinto il Golden Globe come "Miglior canzone originale” - sarà a Los Angeles per la cerimonia, originariamente prevista a febbraio e poi posticipata a causa dell’emergenza Coronavirus, che si terrà al Dolby Theatre, e canterà "Io sì (Seen)”.

“Da quando ho vinto Sanremo 28 anni fa mi chiedo ‘perché?’ – dice Pausini – perché sta succedendo tutto a me? Da quel giorno all’Ariston ho deciso di non accontentarmi, di fare sempre di più e meglio. Come un’atleta. Vincere il Golden Globe e adesso questa nomination all’Oscar sono situazioni talmente grandi che non riesco neppure bene a metterle a fuoco. Non significa essere arrivati, ma iniziare qualche cosa di nuovo. Sono una donna che sente sempre empatia con quella ragazza di 18 anni che andò a Sanremo”, ha dichiarato a proposito della sua candidatura agli Oscar la voce di "Strani amori” durante un collegamento Zoom da Roma con la stampa.

La canzone "Io sì (Seen)" è il frutto della collaborazione tra la 46enne cantante romagnola, la cantautrice statunitense Diane Warren che ha scritto il testo originale in inglese del brano e Niccolò Agliardi, che insieme alla Pausini ha adattato il pezzo in italiano, versione scelta per accompagnare tutte le edizioni del lungometraggio.

Oltre al brano incluso nella colonna sonora di "La vita davanti a sé”, in lizza nella categoria "Best Original Song”, ovvero “migliore canzone originale” , agli Oscar 2021 ci sono anche "Fight for you" di H.E.R. (dalla colonna sonora di "Judas and the Black Messiah"), "Hear my voice" di Celeste (dalla colonna sonora de "Il processo ai 7 di Chicago”), ”Speak now" di Leslie Odom Jr. (da "Quella notte a Miami…”) e “Húsavík" di Molly Sandén e Will Ferrell - canzone composta e scritta da Savan Kotecha, Fat Max Gsus and Rickard Göransson, tratta dalla colonna sonora del film "Eurovision Song Contest”.