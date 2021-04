Chi ha inoculato Mick Jagger?

Ieri "Rolling Stone" edizione USA ha pubblicato un'intervista di Jason Newman a Mick Jagger, in merito al suo singolo in coppia con Dave Grohl, che inizia così:

"Mick Jagger was sitting at home last month".



E fin qui, OK: quando si dice "home" può essere una qualunque delle abitazioni o residenze o domicili del frontman dei Rolling Stones, che - come hanno scritto un po' tutti, e anche noi - sembra essere di stanza in Sicilia da mesi, ormai. Nel video di "Eazy sleazy" Jagger è filmato in interni, in una stanza che potrebbe anche essere ovunque (per quanto affollata di chitarre).



Ma è un altro passaggio dell'intervista che ci ha dato da pensare, ed è questo:

Jagger (who, incidentally, is fully vaccinated) hopped on the phone to discuss “Eazy Sleazy”..."

"Fully vaccinated"? E quando si è vaccinato? Mica avrà saltato la fila anche lui, facendosi vaccinare in Sicilia?

Scandalo internazionale! I soliti raccomandati! Si sarà fatto passare per un caregiver!

Vogliamo chiarezza: chi ha vaccinato Mick Jagger? e quando?

(Si scherza, ovviamente. Se Jagger è "fully vaccinated" avrà fatto la prima l'inoculazione in Inghilterra, andandoci con un aereo privato e tornando con lo stesso mezzo - evitando fastidiosi controlli sanitari in dogana e altrettanto fastidiosi obblighi di quarantena - e presumibilmente facendosi inoculare il richiamo con le stesse modalità. C'è chi può e chi non può - Mick può...).