Dave Grohl ha diretto il documentario 'What Drives Us'. Video.

Dave Grohl e i Foo Fighters nel loro docu-film 'What Drives Us' guardano agli inizi delle band quando di soldi e successo ce ne sono molto pochi, ma in compenso non mancano le ore e i chilometri trascorsi in giro in furgone da un palco all'altro guidati dalla voglia di suonare.



Il frontman dei Foo Fighters ha diretto il film, mentre l'intera band lo ha prodotto, chiamando un gruppo di amici nel mondo della musica per condividere le loro esperienze e seguendo i gruppi rock emergenti dei Radkey e degli Starcrawler nelle loro avventure come band itineranti che vivono la vita in furgone.





Tra quanti appaiono nel film ci sono Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee, Pat Smear, Ringo Starr, Flea, Brian Johnson, St.Vincent, Slash, Duff McKagan, Ben Harper, The Edge, Mike Watt, Ian Mackaye, Starcrawler, Radkey, Exene Cervenka, Tony Kanal, DH Peligro, Charlie Gabriel, Jennifer Finch, Dave Lombardo, Kira Roessler, Pete Stahl, Lars Ulrich e Steven Tyler.



Il film è stato acquisito dalla Coda Collection e uscirà venerdì 30 aprile tramite il servizio di streaming in abbonamento a Coda Collection. 'What Drives Us' sarà disponibile al di fuori degli Stati Uniti tramite Amazon Prime.

Dave Grohl ha dichiarato: "Questo film è la mia lettera d'amore per ogni musicista che sia mai salito su un vecchio furgone con i propri amici e abbia lasciato tutto per la semplice ricompensa di suonare della musica. Quello che era iniziato come un progetto per alzare il sipario sulla logistica del fai-da-te di mettere tutti gli amici e le attrezzature in un piccolo spazio per mesi e mesi alla fine si è trasformato in un'esplorazione del 'perché?' Cosa ci spinge?".