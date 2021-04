I Greta Van Fleet e il risveglio del rock

In collaborazione con

Il rock è morto? Viva il rock! Anzi, no: era solo addormentato e si è riaddormentato. La tesi è dei Greta Van Fleet, che pubblicano il secondo disco, "The battle at garden's gate" il 16 aprile. Le chitarre non hanno mai smesso di esistere, forse erano sopite.

La loro storia lo dimostra: una band di fratelli che arrivano dal Michigan che nel giro di un anno passsano dal primo singolo al podio della classifica americana con "Anthem of the peaceful army". Il loro disco di debutto nel 2018 arrivò al 3° posto della classifica di Billboard, raggiungendo invece la vetta nella graduatoria dei vinili, anche in italia.

Il loro sound è vintage, ha riferimenti precisi (quelli che i loro hater gli rimproverano - qua sotto la risposta di Sam Kiszka), che vengono non solo confermati ma espansi dal nuovo album.