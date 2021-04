Gary Kemp: dopo 25 anni esce il secondo album solista, "Insolo"

È uscito “Ahead Of The Game”, il nuovo singolo di Gary Kemp, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce dei Saucerful of Secrets, la band creata dal batterista dei Pink Floyd Nick Mason. “Ahead Of The Game” è il primo estratto da “Insolo”, secodo album solista del musicista britannico che sarà pubblicato il prossimo 18 giugno, venticinque anni dopo "Little Bruises".

A proposito di “Ahead Of The Game" Gary Kemp commenta: "Richard Jones ha aggiunto il basso. A parte essere un amico, Richard è un incredibile musicista, ho già lavorato con lui in passato, quindi non abbiamo fatto fatica a capirci. Amo la fine degli anni ‘70 e ho sentito parte delle influenze musicali di quel periodo in questa canzone. Nel realizzare le seconde voci dell’album i miei riferimenti sono sempre stati quelli di quell’epoca, come Wings, 10cc e Supertramp".

Alla domanda sul perché abbia deciso di realizzare un disco solista proprio in questo periodo, il 61enne Kemp ha risposto: "È la fiducia in me stesso. Suonare in giro per il mondo con Nick Mason, mi ha permesso di acquistare la credibilità come chitarrista e cantante che non ho mai avuto con gli Spandau Ballet. Questo mi ha permesso di realizzare il mio disco. Ormai, giunto a quest’età, sento la necessità di capire i problemi presenti nel mondo e nella mia vita e l’unico modo per farlo è attraverso la terapia personale dello scrivere canzoni".

Gary Kemp, ha suonato tutte le chitarre presenti in “Insolo”, Guy Pratt i bassi, ad esclusione dei brani “Ahead of the Game” e “Too Much”, di cui si è occupato Richard Jones dei Feeling e di “Waiting for the Band”, a cura del fratello di Gary, Martin Kemp. Ash Soan ha suonato la batteria in “Ahead of the Game”, “I Am the Past”, “The Fastest Man in the World”, “The Haunted” e “Our Light”, nei brani “In Solo” e “I Remember You” invece la batteria è di Ged Lynch, che ha registrato le percussioni in “The Haunted”, “In Solo” e “I Remember You”. Roger Taylor dei Queen ha suonato la batteria nel brano “Too Much”. Il corno francesce in “In Solo”, “Too Much” e “I am the Past” è di Matt Clifford, il sax in “Waiting for the Band” è stato suonato da Theo Travis, mentre Lily Carassik è la tromba in “I Remember You”. Lee Harris, compagno di band di Gary nei Saucerful of Secrets, ha suonato la chitarra lap steel in “A Rumour Of You”.

Tracklist:

In Solo

A Rumour of You

Waiting for the Band

Ahead of the Game

I Remember You

Too Much

The Fastest Man In the World

I am the Past

The Feet of Mercury

The Haunted

Our Light