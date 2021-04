I Twenty One Pilots annunciano il nuovo album ‘Scaled And Icy’. Ascolta il primo singolo

Il duo composto da Tyler Joseph e Josh Dun ha annunciato l’uscita del nuovo album dei Twenty One Pilots che, intitolato “Scaled And Icy”, arriverà sui mercati il prossimo 21 maggio. Il disco, in arrivo a quasi tre anni di distanza dal precedente lavoro discografico della formazione di Colombus, “Trench” del 2018, è anticipato dal singolo “Shy Away”, già disponibile all’ascolto da oggi - 7 aprile.

Il nuovo brano dei Twenty One Pilots è accompagnato dal video diretto da Miles Cable & AJ Favicchio e riportato di seguito:

Come fatto sapere attraverso un comunicato stampa ripreso dal New Musical Express, “Scaled And Icy” - che includerà 11 tracce - è stato scritto e in gran parte prodotto da Tyler Joseph nel corso dello scorso anno presso il suo studio di casa durante il periodo di isolamento da Coronavirus, con Josh Dun impegnato a lavorare a distanza. Il disco è stato descritto nella nota stampa come “il risultato di sessioni virtuali a distanza e vede il duo elaborare le sue routine stravolte insieme alle emozioni prevalenti del 2020 - quali l’ansia, la solitudine, la noia e la perplessità”.

Lo stesso giorno in cui uscirà la loro sesta prova sulla lunga distanza, i Twenty One Pilots saranno protagonisti di un concerto in streaming, battezzato “Twenty One Pilots – Livestream Experience”. I biglietti per assistere all’evento virtuale sono disponibili sul sito ufficiale della band.

Ecco la tracklist e la copertina di “Scaled And Icy”:

‘Good Day’

‘Choker’

‘Shy Away’

‘The Outside’

‘Saturday’

‘Never Take It’

‘Mulberry Street’

‘Formidable’

‘Bounce Man’

‘No Chances’

‘Redecorate’