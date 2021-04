Nomadi, il 9 aprile arriva il nuovo singolo ‘Frasi nel fuoco’

Sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì, 9 aprile, “Frasi nel fuoco”, il primo estratto dal nuovo album di inediti in studio dei Nomadi, “Solo essere umani”, atteso nei negozi a partire dal prossimo 21 aprile. “‘Frasi nel fuoco’ è la voglia di vivere pura, tenacia e determinazione”, ha spiegato al proposito Beppe Carletti, ultimo rappresentante del nucleo storico della band di “Io vagabondo”: “E' un inno alla vita e all'amore per la vita a dispetto di ogni difficoltà. E' un brano vivace che conferma il nostro bisogno di ripartenza, di un'esistenza piena”.

Alla canzone sarà abbinato un video per le riprese del quale sono stati coinvolti diversi artisti discipline diverse, oltre che a una band tutta al femminile: “Questo video è interpretato da persone che vivono, cantano, ballano, suonano”, ha osservato al proposito Carletti, “Tutto ciò che ci è stato tolto deve tornarci ad appartenere. E sono le donne a dircelo, quelle che ci danno la vita in questo video ci insegnano ad amarla e ci danno la forza per viverla”.

Il brano è stato composto da Edi Toffoli, Beppe Carletti, Massimo Vecchio e Yuri Cilloni, e registrato presso gli Studi Segnali Caotici di Reggio Emilia con la collaborazione di Atos Travaglini.

Alle session di “Solo esseri umani” ha preso parte - per la registrazione della title track - anche il comico e personaggio televisivo Enzo Iacchetti: i fan che preordineranno l’album riceveranno un invito per un raduno virtuale che avrà luogo il prossimo 22 aprile.