Tom Jones e gli opposti consigli ricevuti da Elvis Presley e Frank Sinatra

L'ottantenne interprete gallese Tom Jones ricorda, parlando con la rivista mensile britannica Music Week, i consigli che riceveva da due giganti della musica come Elvis Presley e Frank Sinatra. Tom li ascoltava entrambi molto attentamente, ma esisteva un problema: i loro consigli erano diametralmente opposti.



Queste le parole proferite da Tom Jones al magazine: "Elvis comprava sempre i miei dischi e me li commentava.

Feci un album intitolato "From The Heart" che era composto da vecchi standard e lui mi disse, 'Tom, noi non facciamo quella roba. Lasciala a Frank Sinatra.' Ma poi, allo stesso modo, andavo in un bar, trovavo Frank Sinatra, bevevo qualcosa con lui e lui mi diceva, 'Tom, devi fare più standard, fanculo quella roba rock and roll.' Quindi avevo Elvis Presley che mi spingeva a fare più brani rock and roll e Sinatra che mi diceva di fare "Fly Me To The Moon"! Come cantante non è una brutta posizione in cui trovarsi, non è vero?".

Tom Jones era davvero felice di incontrare i suoi eroi, lo era molto meno quando si trovava ad avere a che fare con quanti cercavano di imitare i grandi.

"Tutte le persone che ho incontrato, più erano grandi, più erano gentili. Elvis Presley era uno dei ragazzi più simpatici che potresti mai desiderare di incontrare. Sammy Davis Jr. era fantastico, Frank Sinatra. Erano persone vere. Quelli che incontravi che erano le copie di Frank Sinatra e di Elvis Presley. Provavano a darti consigli e tu pensavi, 'Che cazzo ne sai? Stai solo copiando qualcun altro!' Ma quando incontri delle persone vere, loro sono incredibili. Incontravi persone come Jerry Lee Lewis, era un pazzo ma era fantastico. Abbiamo passato una serata insieme e siamo diventati davvero grandi amici." .