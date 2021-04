Vasco Brondi, il ritorno: ecco "Chitarra nera", primo singolo del nuovo album

Nel 2019 spense Le Luci della Centrale Elettrica. Lo scorso anno ha fatto alcuni concerti mischiando canzoni e letture, trasformando poi quell'esperienza in un disco dal vivo, "Talismani per tempi incerti", pubblicato a dicembre. Ora Vasco Brondi torna con quello che di fatto rappresenta il primo singolo estratto da quello che è il suo primo disco come Vasco Brondi e non come Le Luci della Centrale Elettrica. Il brano si intitola "Chitarra nera", il cantautore ferrarese lo ha scritto insieme a Federico Dragogna dei Ministri (già al suo fianco più volte negli ultimi anni) e dura quasi cinque minuti. A proposito della canzone, Brondi ha detto:

"Ho scritto 'Chitarra nera' senza neanche pensare alla forma che dovrebbero avere le canzoni. È uscita serena e lancinante, già fatta, senza rispettare nessuna regola musicale o di metrica. L’ho registrata su queste armonie come per liberarmene, con la mia voce normale, senza neanche cantare. Irrimediabile perdita, irrimediabile fiducia. 'Chitarra nera' è come un film a parte dentro questo disco, ma è la prima canzone che ho scritto dopo parecchio che non scrivevo più niente e ci tenevo fosse la prima ad uscire".

La copertina del brano è un fotogramma dal video girato da Daniele Vicari con protagonista Elio Germano che uscirà la prossima settimana. L'album, "Paesaggio dopo la battaglia", uscirà invece il 7 maggio. Nella prima tiratura limitata il disco è accompagnato dal libro "Note a margine e macerie".