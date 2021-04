Matt Bellamy ha regalato una chitarra a Nandi Bushell. Video.

Se la giovanissima Nandi Bushell omaggia spesso e volentieri con le sue cover i grandi della musica, anche i grandi della musica omaggiano il talento della ragazzina. L'ultimo regalo, in ordine di tempo, a Nandi è giunto dal frontman dei Muse Matt Bellamy, che le ha fatto dono di una delle sue chitarre.



Nandi ha pubblicato il video di quando, fuori di sé per la gioia e per l'emozione, ha scartato il pacco regalo di Bellamy che aveva allegata una cartolina con questa dedica: “Ciao Nandi, adoro le nuove cover.

Ho pensato che ti sarebbe piaciuto farne qualcuna sul mio modello firmato. I migliori auguri da Matt e dal guitar team.".



Nel pacco regalo era contenuta la Manson MBM-1 di Bellamy. Nella nota a descrizione della clip Nandi ha scritto: "Questo è epico! Grazie, grazie, grazie Matt Bellamy per avermi donato la tua chitarra. Amo i Muse e spero, un giorno, di suonare con te, Dom e Chris."

Nandi Bushell nel suo canale video ha pubblicato tre cover dei Muse, la più recente, un paio di settimane fa, ha riguardato la hit del 2001 "Plug In, Baby". "Finora questa è stata una delle mie cover più impegnative. La chitarra e il basso sono così veloci che ho dovuto esercitarmi molto per ottenere il massimo dal mio modo di suonare. Tutto quello che sentite è fatto da me. Non ci sono basi musicali. Ho registrato ogni traccia usando Logic Pro". In risposta a quel video, i social media dei Muse hanno risposto: "Nandi Bushell ha colpito ancora. Quanto talento".