Gli EcoFibra omaggiano Elisabetta Imelio con una cover di “Dedicato a me”: video

Gli EcoFibra, tra gli artisti partecipanti all’iniziativa “1 x 100 x 1000000” lanciata da Rockol e BuzzMyVideos per consentire agli artisti di valorizzare la loro presenza su YouTube, hanno recentemente reso omaggio a Elisabetta Imelio, bassista e co-fondatrice di Prozac+ e Sick Tamburo insieme a Gian Maria Accusani.

In ricordo di Elisabetta, venuta a mancare a soli 44 anni il 29 febbraio dello scorso anno, la rock band di Ferrara ha pubblicato sul suo canale YouTube il video della cover di “Dedicato a me”. Il brano, originariamente incluso nel quarto album in studio dei Sick Tamburo, “Un giorno nuovo”, uscito nel 2017, è stato riletto dagli EcoFibra per una compilation di “All You Need Is Punk”, intitolata “Parlami per sempre”, in omaggio alla formazione di Elisabetta e Gian Maria, oltre che in memoria della musicista nata a Pordenone.

Gli EcoFibra sono una giovane rock band di Ferrara, fondata alla fine del 2017 da Alessia Piva, Gianmarco Simone e Francesco Piazzi, raggiunti poi dal batterista Riccardo Simonetti. Dopo aver messo a segno diverse esperienze live, nel 2019 il gruppo ha pubblicato i suoi primi due singoli (“Specchio” e “Fra due ore è martedì”). Attualmente gli EcoFibra sono impegnati nella realizzazione di un disco che, prodotto da Manuele Fusaroli e Michele Guberti, verrà la luce nel corso del 2021 per Alka Record Label. L’album è anticipato dai brani “Abituata” e “Sospesi”. Il video di quest’ultimo è incluso nella prima playlist realizzata da Rockol per l’iniziativa lanciata insieme a BuzzMyVideos.