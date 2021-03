Herbie Hancock: definitivamente cancellato il concerto a Gardone Riviera

Benché si stia lavorando per rendere possibili almeno alcune delle date previste nella prossima estate per il festival Tener-a-mente, ospitato dal Teatro del Vittoriale, sul lago di Garda, a Gardone Riviera, viene purtroppo confermata la notizia dell'annullamento definitivo del concerto di Herbie Hancock, già previsto per il 23 luglio dello scorso anno e poi rinviato al 19 luglio 2021.



Gli organizzatori scrivono:



"'Tener-a-mente 2021' ci sarà, molti artisti hanno già confermato la loro presenza, con moltissimi altri - già noti o non ancora annunciati - oltre che con le autorità, stiamo ragionando sulle possibilità che le norme anti-contagio consentiranno allo spettacolo dal vivo.

A tutti è chiaro che la salute va tutelata sopra ogni altra cosa.

Ed è proprio pensando alla sicurezza e alla salute di Herbie Hancock, dei suoi musicisti e di tutta la sua squadra tecnica

che il management dell'artista ha deciso dolorosamente di cancellare il tour europeo del 2021".

Lo conferma il manager del jazzista:

“Quando abbiamo posticipato il tour dell'ottantesimo compleanno di Herbie Hancock nel 2020 avevamo tutte le aspettative e le intenzioni che Herbie e la band potessero esibirsi in Europa nel 2021.

Ora, mentre guardiamo ai prossimi mesi e gli spettacoli si avvicinano, ci rendiamo conto che abbiamo fatto dei passi avanti ma non siamo ancora arrivati alla normalità. Tenendo a mente la salute e la sicurezza di Herbie, della band e di tutto il suo entourage, con grande rammarico vi informiamo che i concerti europei previsti nel 2021 sono stati cancellati. Vi preghiamo di contattare il vostro punto vendita per i dettagli relativi ai biglietti. Nel frattempo state al sicuro, Herbie e la sua band non vedono l'ora di tornare sui palcoscenici europei, si spera nel 2022”.



Ecco le modalità di rimborso:

I possessori del biglietto, che l'abbiano acquistato online o nei punti di prevendita, possono fare richiesta di rimborso monetario a Ticketone, entro il 23 aprile 2021, a questo link.

Chi abbia acquistato il biglietto tramite la segreteria del Festival, o abbia richiesto il voucher, può fare richiesta di rimborso monetario, entro il 23 aprile 2021, mandando una mail a segreteria@anfiteatrodelvittoriale.it, oggetto "Rimborso Hancock".

Per maggiori informazioni: 340.1392446, da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00.