Amici 2021, subito due eliminazioni: cosa è successo nella prima puntata

Sono i cantanti Gaia e Esa gli eliminati della prima puntata del serale di Amici 2021. Registrata negli scorsi giorni negli studi Elios di Roma, la puntata inaugurale dell'edizione numero 20 del serale del talent show condotto da Maria De Filippi è andata in onda questa sera su Canale 5.

Tante le novità, a partire dal meccanismo di gara: non più le sfide tra le tradizionali due squadre, la bianca e la blu, né il tutti contro tutti dell'ultima edizione. I 17 concorrenti che sono riusciti a conquistare la maglia per il serale sono stati divisi in tre squadre, una capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (ne fanno parte i cantanti Sangiovanni, Esa, Leonardo, Deddy ed Enula e i ballerini Tommaso e Serena), una capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini (composta dai cantanti Tancredi, Raffaele, Gaia e Ibla e i ballerini Rosa, Martina e Alessandro) e una capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini (ne fanno parte il cantante Aka7even e i ballerini Giulia e Samuele), che si sono sfidate in tre match nel corso della puntata, con la giuria composta da Stash dei Kolors, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia a scegliere i vincitori.

Il primo match ha visto sfidarsi i concorrenti della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quelli della squadra guidata da Arisa e Lorella Cuccarini. L'incontro è stato vinto dalla prima squadra e a rischio eliminazione sono finiti due concorrenti dell'altra, i cantanti Gaia e Tancredi. È stata la giuria a scegliere il vincitore: Tancredi. Dunque Giulia ha dovuto abbandonare la gara.

Le due squadre si sono nuovamente sfidate nel corso del secondo match, anche questo vinto dalla squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il cantante Raffaele, del team di Arisa e Lorella Cuccarini, è finito a rischio eliminazione. Si è sfidato contro il collega Esa, finito a rischio eliminazione al termine del terzo ed ultimo match, che ha visto schierata da un lato la squadra di Zerbi e Celentano e dall'altro quella capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Nel ballottaggio finale Raffaele ha cercato di convincere la giuria con "Kiss" di Prince e l'inedito "Il sole alle finestre", mentre Esa ha risposto con "Superstition" di Stevie Wonder e la sua "Solo se ti va". Alla fine, la giuria ha scelto di tenere in gara Raffaele e di eliminare Esa.