Loredana Bertè contro il Vaticano: "L'amore non ha bisogno di benedizione"

Qualche giorno il Vaticano ha dichiarato di non poter benedire le coppie omossessuali, definendolo un peccato. Una presa di posizione che non è piaciuta a tantissimi artisti del panorama musicale e non. A dire la sua anche Loredana Bertè che ha pubblicato una foto sui social dove si vede un prete che benedice dei fucili. Un’immagine forte che la cantante ha voluto postare proprio per rendere ancora più chiaro il suo punto di vista: “La parola AMORE porta con sé il senso poetico latino dell’assenza della morte.

A-MORS: assenza di morte. L’amore è un valore assoluto ed è UNIVERSALE! Non ha bisogno di benedizione alcuna. In questo nuovo medioevo, lasciamo che continuino a benedire la morte”, ha scritto su Instagram la Berté. .

Anche Elton John qualche giorno fa aveva commentato il no della Congregazione per la Dottrina della fede sulla benedizione delle coppie omosessuali, accusando il Vaticano di ipocrisia per aver condannato le unioni gay e, al tempo stesso, aver lucrato sul film Rocketman, dove si parla anche della felicità raggiunta dopo il matrimonio con il compagno David Furnish.