Bugo risponde agli insulti su Twitter: "Mai visto un concentrato di idioti come qui"

E alla fine Bugo sbotta: "Mai visto un concentrato di idioti come qua su Twitter. Era così 10 anni fa e lo è ancora adesso". Che succede? Il cantautore, tornato in gara quest'anno al Festival di Sanremo 2021 con "E invece sì" dopo l'incidente dell'anno scorso con Morgan su "Sincero" (in concomitanza con la partecipazione alla kermesse ha pubblicato il suo nuovo album "Bugatti Cristian", riedizione di quello uscito nel 2020 con l'aggiunta di alcune nuove canzoni), nelle ultime ore è stato protagonista su Twitter di un botta e risposta multiplo con alcuni utenti che hanno preso ad insultarlo e a trollarlo.

Mai visto un concentrato di idioti come qua su Twitter. Era così 10 anni fa ed lo è ancora adesso. — Bugo (@BugattiCristian) March 14, 2021

"Ma mettiti due carciofi in culo", è stata la risposta del cantautore ad un utente che ha poi cancellato il suo tweet.

"Da quando abbiamo saputo chi sei. il mondo è andato a rotoli. Fatti riportare da Morgan dove ti ha trovato che sei peggio di Jumanji!", è stato il commento di un altro utente. E Cristian Bugatti - questo il vero nome di Bugo - ha risposto a muso duro: "Ma parla per te idiota di quarta generazione con le ortiche nel naso". Tanti gli scambi anche sotto al post successivo. "Bugo hai mangiato? Dormi bene? Sei iodratato?", domandano. Bugo: "Uso anche il cervello pensa te". "Potevi evitare di citare Ronaldo nella canzone, ha portato sfiga", ha scritto un utente, riferendosi a un verso di "E invece sì": "Tu porti sfiga idiota". "Quando ti ritiri?". La replica di Bugo: "Quando ti lavi le orecchie?". .

Ma parla per te idiota di quarta generazione con le ortiche nel naso — Bugo (@BugattiCristian) March 14, 2021

Ma mettiti due carciofi in culo — Bugo (@BugattiCristian) March 14, 2021

Eh ma allora sei rincoglionito mi sa — Bugo (@BugattiCristian) March 14, 2021

Tu porti sfiga idiota — Bugo (@BugattiCristian) March 14, 2021

Uso anche il cervello pensa te — Bugo (@BugattiCristian) March 14, 2021

Ecco un idiota che deve farsi notare — Bugo (@BugattiCristian) March 14, 2021

Quando ti lavi le orecchie? — Bugo (@BugattiCristian) March 14, 2021

Durante la settimana sanremese, stanco dell'ironia social - e anche di quella dei giornalisti - sulla lite con Morgan, Bugo ha pubblicato un lungo sfogo sui social : "Mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che non c'entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all'ambito delle chiacchiere da bar. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via".