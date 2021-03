Sanremo 2021, Bugo: “Quest’anno per alcuni la mia musica non è stata importante. Ho sofferto per questo”

Bugo è un mix di emozioni. Da una parte la voglia straripante di mettersi in gioco con il brano “E invece sì”, con cui ha partecipato a quest’ultima edizione del Festival di Sanremo, dall’altra un pizzico di amarezza per la continua pressione sul tasto Morgan. Proprio ieri si era lasciato andare a uno sfogo: “Sono qui al Festival – ha scritto il cantante - per parlare di musica.

Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo", dice l'artista citando la domanda "Dov’è Bugo?" che il suo ex amico e compagno di gara Morgan aveva espresso ad alta voce sul palco dell'Ariston, generando poi nelle settimane successive una valanga di meme sui social. “Sì, .quel post l’ho scritto in un momento in cui è arrivata la stanchezza: passiamo tanti giorni chiusi in albergo… – racconta su Zoom Bugo – dopo un anno vedo uscire articoli in cui io parlavo di musica, però vedo sempre quell’argomento…Va bene parlarne per i due mesi successivi al Festival dell’anno scorso però poi…Credo che quest’anno per alcuni la mia musica non sia stata importante. Uno come me ha sofferto tanto per questa cosa. Io sono venuto qui solo per cantare…”

Nel suo nuovo progetto discografico “Bugatti Cristian, in uscita oggi, si possono trovare cinque nuove canzoni: la sanremese “E invece sì”, “Meglio”, “Come si fa”, “Videogame”, “O che cosa”, oltre alle nove incluse in “Cristian Bugatti”.che hanno affiancato Bugo durante la serata delle cover, nell’interpretazione di “Un’avventura” di Lucio Battisti. Nel disco c’è anche “Sincero” dove è stato mantenuto il feat con Morgan: si tratta della canzone portata l’anno scorso sul palco del Festival. “È bellissima così – dice Bugo – esiste una versione in cui io canto da solo, ma il pezzo è bellissimo così, non l’ho cambiato”.