Tranquilli: quella rockstar di Gianni Morandi sta benone

Gianni Morandi resta ricoverato in ospedale, ma le ustioni sono sotto controllo. Il 76enne cantante bolognese ieri è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna dopo essere caduto sulle fiamme del braciere con cui stava bruciando della sterpaglia nella sua casa in campagna. Ha riportato ustioni su mani e gambe e dopo aver ricevuto le prime medicazioni al pronto soccorso dell'ospedale bolognese è stato trasferito al centro grandi ustioni di Cesena, dove ha trascorso la notte ed è attualmente ricoverato. Testimoni raccontano che prima del trasferimento si è pure fermato a scattare selfie con infermieri e medici.

"Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura", aveva scritto ai suoi fan su Facebook proprio prima dell'incidente, postando una foto che lo ritraeva a bordo di un piccolo trattore.

Morandi è inattivo da quasi un anno: tornò ad esibirsi dopo il lockdown lo scorso 15 giugno al Teatro Duse di Bologna, dove nell'autunno del 2019 aveva inaugurato la serie di concerti di "Stasera gioco in casa", per ripercorrere in musica i suoi oltre cinquant'anni di carriera: gli spettacoli erano stati interrotti proprio dal lockdown. Da qualche giorno Morandi aveva deciso di dedicarsi alla cura della sua villa nella campagna bolognese, postando foto e video sui suoi canali social ufficiali. Come quello in cui, in una pausa tra un lavoretto e l'altro, domenica mattina improvvisava un balletto sulle note di "Musica leggerissima", la sua preferita tra le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2021. Sui social tanti gli auguri di pronta guarigione.