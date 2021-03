Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni

Brutta disavventura per Gianni Morandi. Nel pomeriggio di oggi il cantante è stato portato di corsa in ambulanza all'ospedale maggiore di Bologna per ustioni alle mani e alle gambe, come riferisce l'edizione locale de "La Repubblica".

La voce di "Uno su mille", 76 anni compiuti lo scorso dicembre, stava bruciando delle sterpaglie quando ha perso l'equilibrio ed è caduto sul fuoco. In pronto soccorso ha ricevuto le cure dei medici, che hanno rilevato importanti ustioni soprattutto alla mano destra.

Morandi è stato trasferito in serata al centro grandi ustionati di Cesena. Solo poche ore prima dell'incidente aveva postato sui suoi canali social ufficiali, dove è sempre attivissimo, una foto mentre si apprestava a lavorare in campagna: "11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura...", aveva scritto Morandi.