Loredana Berté, stasera su Rai Uno lo speciale ‘Non sono una signora’

Andrà in onda alle 21 e 25 di oggi, martedì 9 marzo, su Rai Uno, “Non sono una signora”, puntata speciale del ciclo di serate evento “A grande richiesta” dedicata a Loredana Berté. Il programma, condotto da Alberto Matano per la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo, non solo passerà in rassegna la vita e la carriera della grande interprete di Bagnara Calabra (in scaletta tutti i suoi più grandi successi, da "Sei bellissima" a "Cosa ti aspetti da me", passando per "E la luna bussò", "Non sono una signora", "Il mare d'inverno"), ma vedrà gli interventi di colleghi e amici dell’artista come Zucchero, i Boomdabash, Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Erminio Sinni e Gaetano Curreri, oltre che a quelli dell’attrice e regista Asia Argento e della showoman Serena Dandini.

La Berté è stata ospite nel corso della prima serata del passato Festival di Sanremo per presentare - oltre a un medley di successi di repertorio - “Figlia di…”, singolo inedito scritto dalla stessa artista con Andrea Pugliese e Luca Chiaravalli (e prodotto da quest’ultimo).

"Bisogna denunciare e chiedere aiuto subito, al primo schiaffo. Da quando c’è il Covid è ancora più pericoloso per le donne”, aveva spiegato lo scorso 25 novembre la cantante in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: “Le strade sono semideserte e spesso le donne sono costrette in casa con uomini violenti, tutto il tempo, senza via di scampo. Ripeto: bisogna denunciare e chiedere aiuto. Vi lascio un numero importantissimo, l’1522, linea d’aiuto sempre attiva contro la violenza e lo stalking, e il sito www.1522.eu”.