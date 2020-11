Loredana Bertè: "Da quando c’è il Covid il pericolo di violenza per le donne è aumentato"

"Bisogna denunciare e chiedere aiuto subito, al primo schiaffo. Da quando c’è il Covid è ancora più pericoloso per le donne. Le strade sono semideserte e spesso le donne sono costrette in casa con uomini violenti, tutto il tempo, senza via di scampo. Ripeto: bisogna denunciare e chiedere aiuto. Vi lascio un numero importantissimo, l’1522, linea d’aiuto sempre attiva contro la violenza e lo stalking, e il sito www.1522.eu”, ha scritto in una nota Loredana Berté. Esce in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, il vinile “Fiabe / Anima vai” Si tratta di una ristampa in versione inedita da collezione: 45 giri colorato Limited Edition (solo 1.000 copie) con cartolina personalizzata "Basta violenza sulle donne".

Pubblicato originariamente nel 1977, “Fiabe / Anima Vai" è il quarto 45 giri di Loredana Bertè. Entrambi i brani sono scritti dal duo Avogadro - Pace, mentre la produzione e gli arrangiamenti sono opera di Mario Lavezzi e Franco Monaldi. Il brano “Fiabe” è una canzone di fortissimo impatto, dove la Bertè tratta con grande sensibilità i temi del femminismo e disagio sociale; argomenti estremamente attuali che in quegli anni iniziavano a cambiare la coscienza e la vita di migliaia di donne. Caratterizzato dalla grande intensità vocale dell'Artista e arricchito dalla presenza ai cori di Mia Martini, ebbe un grande successo e fu molto trasmesso dalle allora "nuove" emittenti libere. “Anima vai”, canzone anch’essa dalle forti tematiche femministe ed esistenziali, non è mai stata inserita in alcun album.