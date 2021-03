Entombed A.D.: addio al frontman LG Petrov

Lars-Göran Petrov, meglio noto come LG Petrov, frontman della band death metal svedese Entombed A.D., è morto ieri - 7 marzo. L’artista è scomparso all’età di 49 anni, a meno di un anno di distanza dalla diagnosi di una forma incurabile di cancro alle vie biliari.

La notizia della scomparsa di Petrov è stata confermata dai suoi compagni di band attraverso un messaggio condiviso sui social, in cui si legge:

"Il nostro compagno, leader e cantante, il nostro ‘Chief Rebel Angel’ la scorsa notte ha preso un’altra strada. È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che Lars-Göran Petrov ci ha lasciato. Era (è !!!) un amico incredibile e una persona che è stata cara a molta gente. Ha cambiato tante vite con la sua voce, la sua musica, il suo carattere e la sua personalità unica. Il sorriso di LG è qualcosa che porteremo per sempre nei nostri cuori. Quando in un’intervista gli hanno chiesto cosa avrebbe voluto che venisse scritto sulla sua tomba e cosa pensasse della sua eredità musicale, ha risposto: ‘Io non morirò mai ed essa non morirà mai’. E non l’hai fatto. Vivrai per sempre nei nostri cuori.

Riposa in pace LG Petrov”.

Nato il 17 febbraio 1972 in Svezia, Lars-Göran Petrov, dopo aver militato come batterista nei Morbid, nel 1988 è entrato a far parte della formazione degli Entombed, inizialmente formatisi come Nihilist, con cui ha debuttato nel mercato del disco con l’album “Left hand path” e ha dato alle stampe i successivi otto album in studio della band, l’ultimo dei quali è “Serpent saints – The ten amendments” del 2007.

Nel 2014, dopo essersi separato dagli Entombed, LG Petrov ha formato gli Entombed A.D. - con cui ha pubblicato tre dischi (“Back to the front” del 2014, “Dead dawn” del 2016 e “Bowels of earth” del 2019). Nel corso della sua carriera Petrov ha fatto parte anche dei Firespawn, la cui discografia include gli album “Shadow realms” del 2015, “The reprobate” del 2017 e “Abominate” del 2019.