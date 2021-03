Addio a Tony Hendra, il ‘manager’ degli Spinal Tap

Tony Hendra, l’attore, scrittore e umorista britannico divenuto celebre presso gli appassionati di rock per aver interpretato il ruolo del manager Ian Faith dell'indimenticabile parodia dell’universo hard rock “This is Spinal Tap”, mockumentary diretto da Rob Reiner nel 1984, è morto all’età di 79 anni a Yonkers, nello stato di New York. Come rivelato dalla moglie dell’artista Carla Christine Meisner, Hendra stava lottando contro la sclerosi laterale amiotrofica, diagnosticatagli nel 2019.

Nato in Gran Bretagna, a Willesden, nel 1941, Hedra studiò all’università di Cambridge, dove iniziò la sua attività teatrale con i futuri membri dei Monty Pythons John Cleese e Graham Chapman. Trasferitosi negli USA a metà anni Sessanta, l’artista a inizio anni Settanta divenne caporedattore della testata satirica National Lampoon, lanciando - grazie allo spettacolo Off Broadway “National Lampoon's Lemmings” - il futuro Blues Brothers John Belushi.

Gli appassionati di musica lo conoscono soprattutto per il ruolo del maldestro manager Ian Faith nel mockumentary “This is Spinal Tap”, feroce parodia dello stardom hard rock firmata da Rob Reiner nel 1984:

Dopo la sua partecipazione a “This Is Spinal Tap”, Hendra ha preso parte - in veste di attore - a diverse produzioni televisive come “Miami Vice” e “Law & Order: Criminal Intent, continuando a lavorare per il cinema, per il quale - insieme al regista Ron Shelton - ha firmato la sceneggiatura del lungometraggio “The Great White Hype”, interpretato da Samuel L. Jackson, Damon Wayans, Jamie Foxx, Jeff Goldblum e Peter Berg.