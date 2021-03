Bruno Mars e Anderson .Paak hanno fatto un disco assieme

Nuovo progetto collaterale per Bruno Mars: con Anderson. Paak ha formato i Silk Sonic. La nuova band ha pubblicato il video di "Leave the door open", che uscirà nel disco di debutto del duo, inciso durante il lockdown. Il video è diretto dallo stesso Mars con Florent Dechard. Pochi i dettagli sull'album, finora, se non che prevede la presenza di Bootsy Collins, già suo ospite nel tour 24K Magic world tour, in Europa, che fu campione d’incassi.

✨We locked in and made an album. The band’s called Silk Sonic. First song drops next Friday 3/5.✨ pic.twitter.com/kzCQ3f7NRa — Bruno Mars (@BrunoMars) February 26, 2021

L’anno scorso Mars ha collaborato con Charlie Wilson per “Forever Valentine”. Il cantante ha anche firmato un accordo con Disney per sviluppare un nuovo film musicale per la piattaforma streaming, mentre il suo ultimo abum "24K Magic" è del 2016.