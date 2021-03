Tom Morello dice: "Non sono bianco"

A una ragazza di colore che su Twitter lo ha accusato di 'privilegio dell'uomo bianco' Tom Morello ha risposto seccamente, 'Non sono bianco'. Questo scambio di vedute è avvenuto dopo che TheRealNubian2 (questo il nickname usato dalla utente di Twitter) ha pubblicato un articolo di Consequence of Sound in cui il chitarrista dei Rage Against the Machine e dei Prophets of Rage ha dichiarato all'Howard Stern Show di essere amico del chitarrista Ted Nugent, nonostante abbia delle idee riconducibili all'estrema destra.

Tom Morello, per la precisione è di sangue misto. La madre, Mary Morello, che ora ha 90 anni, è bianca e ha fondato nel 1987 il gruppo anti-censura Parents for Rock and Rap, in opposizione al Parents Music Resource Center (PMRC) di Tipper Gore, il gruppo responsabile, nel 1985, dell'udienza in Senato che ha poi portato all'introduzione dell'etichetta "Parental Advisory" sui CD. Il padre invece, novantenne pure lui, si chiama Ngethe Njoroge ed è un diplomatico keniota che è stato Alto Commissario nel Regno Unito negli anni '70.

Il tweet di TheRealNubian2 ha alimentato un certo parapiglia tra gli utenti della piattaforma di microblogging: alcuni le erano contro perché all'oscuro della razza di Morello, altri criticavano comunque Morello per essere rimasto amico di Ted Nugent. A un certo punto nella discussione è intervenuto l'attivista Jim Keady dicendo che TheRealNubian2 possiede un suo podcast e si è detto certo che Morello non avrebbe avuto problemi ad andare sul podcast per discutere la questione, il chitarrista ha risposto: "In qualsiasi momento". TheRealNubian2 ha allora replicato: "La prossima settimana?"