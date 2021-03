Lucio Dalla, riascoltiamo "4 marzo '43"

Oggi Lucio Dalla avrebbe compiuto 78 anni, essendo nato il 4 marzo del 1943. La sua data di nascita è anche il titolo della canzone che Lucio presentò al Festival di Sanremo, in doppia esecuzione con la Nuova Equipe 84. al Festival del 1971 - cinquant'anni fa. Per celebrare l'anniversario e ricordare l'artista, la Sala Stampa Radio e TV del Festival di Sanremo che porta il nome di Lucio Dalla ha invitato tutte le radio italiane a trasmettere la canzone, oggi mercoledì 4 marzo 2021, simultaneamente alle 12.15.

