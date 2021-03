Sanremo 2021, i video delle canzoni della seconda serata

Ha aperto Orietta Berti con "Quando ti sei innamorato", ha chiuso Irama - in video, perché costretto a restare in isolamento in hotel - con "La genesi del tuo colore": la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 ha visto esibirsi gli altri 13 dei 26 big in gara. Le esibizioni dei cantanti sono state giudicate dalla giuria demoscopica, chiamata a valutare già quelle dei big della prima serata. Al termine della serata sono state mostrate due diverse classifiche: una relativa alle votazioni della singola serata, una complessiva relativa alle prime due serate. In testa c'è Ermal Meta con la sua "Un milione di cose da dirti": ecco tutte le posizioni, dalla prima alla ventiseiesima.

Di seguito, invece, i video dei 13 big che si sono esibiti nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo: