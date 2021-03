Sanremo 2021, la classifica dopo le prime due serate: primo Ermal Meta

Nel corso della terza serata si esibiranno tutti i 26 big: non canteranno le proprie canzoni, ma cover legate al tema della serata, un omaggio alla "canzone d'autore" italiana. A votare le esibizioni saranno i componenti dell'orchestra: anche in questo caso l'esito delle votazioni avrà un peso del 25% sulla classifica finale. Nel corso della quarta serata si esibiranno ancora tutti i 26 big, cantando stavolta le proprie canzoni: a giudicare le esibizioni saranno i giornalisti accreditati. L'esito avrà un peso del 25% sulla classifica finale. La quinta serata vedrà esibirsi nuovamente tutti i big, votati dal pubblico da casa tramite il televoto. L'esito andrà a comporre l'ultimo quarto del totale delle votazioni delle cinque serate: i tre che nella media delle votazioni avranno ottenuto i punteggi più alti accederanno alla finalissima. A decretare il vincitore saranno il televoto, la giuria demoscopica e la sala stampa: le votazioni avranno un peso rispettivamente del 34, del 33 e del 33% sul risultato finale.

