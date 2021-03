Patti Smith: un concerto per celebrare gli 80 anni di Bob Dylan

L'edizione americana di Rolling Stone ha rivelato che Patti Smith celebrerà gli 80 anni di Bob Dylan in un concerto dal vivo all'aperto tra poche settimane, precisamente in occasione dello Spring Festival in programma al Kaatsbaan Cultural Park della città di Tivoli, nello stato di New York, negli ultimi due fine settimana di maggio.

La cantautrice si esibirà insieme al fidato Tony Shanahan il 22 maggio, esattamente due giorni prima del compleanno di Dylan, e il duo eseguirà una serie di suoi pezzi, con Patti Smith impegnata anche a leggere poesie e opere del vate di Duluth.

Le norme di distanziamento sociale sono previste nella loro più rigida ed esemplare applicazione, se è vero che potrà essere presente soltanto circa il 3% del pubblico solitamente ammesso all'evento: prenotazioni con orari di arrivo precisi, mascherine e sedute molto distanziate saranno all'ordine del giorno.

L'immagine live più recente di Patti Smith che abbiamo negli occhi è quella dell'artista che esegue "People have the power" durante l'insediamento del presidente U.S.A. Joe Biden alla fine di gennaio (qui l'articolo e il video dell'esibizione e qui un profilo di Rockol sulla carriera lunga 45 anni dell'artista).