Patti Smith ha celebrato l’insediamento di Joe Biden cantando “People have the power”. Video

Tra i tanti musicisti che lo scorso 20 gennaio si sono esibiti in occasione dell’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris alla presidenza e alla vice presidenza degli Stati Uniti d’America - come, per esempio, Lady Gaga, che durante la cerimonia ha cantato l'inno nazionale americano, "The star-spangled banner”, e Bruce Springsteen che ha aperto il concerto “Celebrating America” con una versione acustica solista di "Land of hope and dreams” (qui i video) - non è mancata Patti Smith.

Per celebrare la nuova presidenza, la 74enne artista statunitense, accompagnata da Lenny Kaye e dai suoi figli Jesse Paris e Jackson, ha eseguito “People have the power”, canzone scritta dalla cantautrice statunitense insieme a Fred Smith e originariamente pubblicato nell’album del 1988, “Dream of life”.

Il video della performance registrata è stato proposto durante una diretta trasmessa su YouTube in collaborazione con la piattaforma Circa, insieme a - come si legge nella didascalia del video riportato più avanti - immagini e filmati in omaggio a “persone e organizzazioni, del passato e del presente, che hanno usato la loro voce per contribuire a creare un futuro migliore: Shirley Chisholm; Kamala Harris; Greta Thunberg; Naomi Wadler; The Soup Kitchen, Holborn; The Emergency Designer Network e molti altri”.

Patti Smith, il cui intervento è disponibile nella clip riportata più sopra (al minuto 4:55) e nel video condiviso dalla cantante su Instagram, prima di eseguire “People have the power” ha detto: “È una notte bellissima, abbiamo un nuovo presidente, una nuova vicepresidente e la nostra democrazia sembra essere abbastanza intatta e auguro a tutti un anno migliore”. Riferendosi al suo brano “My Blakean year”, tratto dall’album “Trampin’” del 2004, l’artista - che lo scorso ottobre si è improvvisata busker cantando proprio “People have the powert” per le strade di Manhattan - ha aggiunto: “Il 2020 è stato "a Blakean year”, ma penso che il giorno felice stia arrivando. Ora faremo una canzone, scritta dal padre di Jackson e Jesse [Fred Smith] insieme a me. Questo brano è dedicato a tutti ed è per tutti in tutto il mondo. Fred l’ha scritto in modo che potesse essere accolta da tutti e ispirare tutte le persone del mondo, e lo ha fatto. I suoi desideri si sono avverati e possano i desideri risuonare nel nuovo anno”.