Alice Cooper su Marilyn Manson: "Per il momento, sono solo accuse"

In un'intervista promozionale per il suo nuovo album "Detroit stories", Alice Cooper ha risposto alle inevitabili domande sulle accuse di violenza rivolte a Marilyn Manson e a Johnny Depp.

Il rocker ha detto:

"Se c'è questa vena di violenza in lui, io non l'ho mai vista. Quando siamo stati in tour insieme, siamo andati sempre d'accordo. E le accuse sono accuse: poi vanno provate".