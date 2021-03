Vito Taburno, seconda puntata

E' uscito “Matteo Setti canta le canzoni di Vito Taburno – Vol. 2” (pubblicato dalla Enterprise 8 e distribuito in digitale da The Orchard), con i testi di Pasquale Panella.

Alla realizzazione del disco (a cura di Massimiliano Frignani) hanno collaborato Bruno Bonarrigo - contrabbasso, Lele Borghi - batteria, Ignazio di Fresco - batteria, Massimiliano Frignani - chitarre e tastiere, Stefano Nanni - pianoforte, Enrico Pasini – fisarmonica.

Di questo progetto abbiamo già scritto qui e qui.

Pasquale Panella:

"Vito è esistito? Certo che è esistito, anzi di più.

Se non basta la testimonianza delle sue canzoni, basterà citare gli altri testimoni della sua esistenza: la voce, la musica, i testi. Voce, musica e testi hanno nomi e cognomi che si aggiungono a quelli di Vito Taburno, quindi Vito è talmente Vito da essere più di Vito. Vito è artista ossia è altro da sé. Insomma, è canzone.

Oltre le canzoni, testimoniano l’esistenza di Vito: la voce di Matteo Setti, la musica di Gianni Bisori, i testi di Pasquale Panella, il sodale direttore artistico Roberto Gasparini.

E lui stesso, con le sue parole:

'Sono stato un cantante serale e notturno, al chiuso e all’aperto, in night e balere, su altane, terrazze e rotonde, nei giardini, nelle aranciere, nelle limonaie, nei noccioleti, sui belvedere a picco, al limite di baratri turistici nei quali ogni slancio sentimentale si suicida, davanti ai soliti ampi orizzonti pieni di cielo nel quale si aggirano i corvi in smoking e i gabbiani in lino chiaro, feroci e famelici in cerca dei resti di ogni spazzatura amorosa. Sono stato cantante in case del popolo in mezzo a vorticose politiche danzanti, in saloni colmi di debuttanti montate da panne di chiffon, in bersò, sotto pergolati infrascati e infiorati, in chioschi arabescati e merlettati, scricchiolanti e cadenti, in tutt’Italia, insomma'.