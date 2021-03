Sanremo 2021, Gaia: "Flamenco, Medio Oriente e beat: ecco 'Cuore amaro'"

"Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro", canta Gaia nel ritornello della sua canzone. Ma cosa c'è dentro al "Cuore amaro" della 23enne cantautrice italo-brasiliana? E perché è così amaro? "Questa è una canzone d'amore nei miei confronti, faccio autoanalisi e metto in fila le difficoltà che ho incontrato nel corso della mia vita - dice lei - il cuore non è bello rosso, ha dentro anche momenti dolceamari. Non sto più guardando agli sbagli come a degli sbagli, ma come a momenti fondamentali per la mia crescita". Gaia arriva al Festival di Sanremo 2021 dopo la vittoria ad "Amici" dello scorso anno e dopo il successo di "Chega", tra i tormentoni dell'estate del 2020.

La vittoria al talent condotto da Maria De Filippi ha rappresentato per la cantautrice una rinascita. Nel 2016 arrivò seconda a "X Factor", nonostante i pronostici la dessero per favorita (all'Ariston, peraltro ritroverà Fedez, suo giudice). Dopo il talent, un lungo silenzio, interrotto dall'ingresso nella scuola di via Tiburtina. Lì ha conquistato il pubblico omaggiando proprio le sue radici latine. Lo farà anche all'Ariston: "In 'Cuore amaro' ci sono una chitarra flamenca e dei violini che invece fanno una melodia più mediorientale, con un beat più urban, più duro, quasi figlio di sonorità americane. È tutto molto fluido: è l'approccio che sto avendo per il mio disco: ci sono tante anime che mi rappresentano".