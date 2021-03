Steve Vai è stato operato a una mano

Il chitarrista di origine italiana Steve Vai per un certo periodo di tempo dovrà stare fermo ai box per riprendersi da un intervento chirurgico resosi necessario per guarire una tenosinovite stenosante altresì detta dito a scatto.



A parlarne è stato lo stesso musicista nativo di Carle Place (New York) ai microfoni del podcast Guitar Villains: "Stavo facendo una cosa divertente e ho dovuto mettere il pollice in una posizione davvero strana.

Ho tenuto questo accordo per molto tempo, ci stavo meditando sopra. Sapevo che era in una posizione difficile, ero lì seduto e continuavo a suonarlo e venti minuti dopo, dovevo uscire e ho [sentito dolore alla mano]. Me lo ero slogato.".



Steve Vai ha continuato così il suo racconto: "Poi, all'improvviso, ho avuto il dito a scatto... Mia moglie mi ha detto scherzando, 'Non farlo vedere a nessuno', perché hanno già fatto quell'operazione e hanno tagliato lì. Ma va tutto bene, è qualcosa di molto semplice che si può risolvere. Ma non sarò in grado di suonare per un po' di tempo."



Il chitarrista il mese scorso ha rivelato di aver subito anche un intervento chirurgico alla spalla prima dell'intervento al dito a scatto.