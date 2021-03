Sanremo 2021, Extraliscio e Davide Toffolo: "Siamo in missione per conto del liscio, con il punk"

È stata la prima (e speriamo ultima notizia) di contagio tra gli artisti del cast del Festival di Sanremo 2021: Moreno il Biondo degli Extraliscio è risultato positivo al test prima delle prove. Pe fortuna si è rivelato un falso positivo al secondo test, e tutto si è risolto: “Noi, fin da subito abbiamo pensato di puntare alla vittoria. Extraliscio è nato per vincere Sanremo e se non sarà quest’anno, sarà uno dei prossimi”, scherza.

Gli Extraliscio sono probabilmente il nome meno noto del cast di quest’anno, ma la loro canzone promette bene. “Bianca Luce Nera” è cofirmata da Pacifico con il leader Mirco Mariani e vede la voce di Davide Toffolo, in pieno stile Tre Allegri Ragazzi Morti che si innesta su ritmi quasi tribali: “senza te, senta te io morirei perché ho paura di camminare”. I ritmi e i suoni, sul finale, si inspessiscono, portando l’ascoltatore dentro una balera con venature punk.

“L’abbiamo pensata e suonata come se fosse un brano Extraliscio, no come una canzone sanremese”, racconta Mariani. Siamo fuori in moda in tutto, siamo puri: già essere su questo palco per noi è una vittoria. E con noi c’è Davide Toffolo, che rappresenta la nostra anima punk, lui è una vera star in quel campo”.

“Io sono una sorta di papà dell’indie”, gli fa eco il cantante dei TARM: “Ho chiesto di sentire la canzone mi è piaciuta subito: è intrigante, lontana dalla tradizione sanremese ma non dalla canzone italiana. C’è un bel ritratto femminile, con una buona dose di romanticismo. E c’è qualcosa che mi ricorsa le mie recenti passioni sudamericane alla ricerca della cumbia. Poi sono a Sanremo per capire se è un posto con i Tre allegri ragazzi morti si può frequentare. Mi fa piacere, in questa edizione, ritrovare una quantità così grande di artisti provenienti dal basso, o da quei palchi che abbiamo frequentato… Molti li ho visti crescere: sono una sorta di father indie, appunto”

“Io non sono ferratissimo sull’indie italiano”, gli fa eco Mariani, “Ma sono un fan dei TARM. Sono un grande amante del fumetto e lui è un grande disegnatore. Ma ad avvicinarci sono i videoclip: ha girato quello del giro d’Italia e quello della nostra canzone con Jovanotti. Abbiamo linee molto vicine anche se apparentemente opposte”.

Il 5 marzo esce “È bello perdersi”, nuovo disco del trio composto da Mirco Mariani, Moreno il Biondo e dal cantante Mauro Ferrara. Dietro le quinte c’è Elisabetta Sgarbi “Prendeva le mie canzoni e le faceva diventare qualcosa: la sigla del giro d’Italia, un’altra per la Milanesiana e ha pensato lei a Sanremo”, raccontano.

All’Ariston ci sarà da divertirsi: “Io sono, e si vede, un ballerino della madonna”, dice Toffolo. "Il palco per me è fisicità”.