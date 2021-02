Damaro: guarda il video del nuovo singolo “Desiderio notturno”

Stefano Mologni, in arte Damaro, è tra gli artisti partecipanti all’iniziativa “1 x 100 x 1000000” lanciata da Rockol e BuzzMyVideos per consentire agli artisti di valorizzare la loro presenza su YouTube.

Sul proprio canale YouTube l’artista, classe 1992, ha pubblicato il video del suo più recente singolo, “Desiderio notturno”. Il testo del brano - prodotto da Liz Vega e registrato, mixato e masterizzato presso il “1901 studio” di Francesco James Dini - è stato scritto da Damaro in collaborazione con Mirko Tremani (MRK).

Ecco la clip:

Stefano Mologni, in arte Damaro, classe 1992, ha dato il via al suo percorso musicale frequentando i corsi di canto e pianoforte jazz presso il CdPM di Bergamo. Oltre a collaborare con diversi professionisti nel corso della sua attività, grazie alla sua partecipazione come corista e cantante solista nel coro The Golden Guys diretto da Paola Milzani Stefano negli anni passati ha condiviso il palco con artisti come Roby Facchinetti, Sarah Jane Morris, Mika, Karima. Nel 2020 Damaro, cantante, compositore e musicista, ha pubblicato una serie di singoli, tra cui Countryside” e “Scirocco”. L’anno successivo Stefano ha condiviso la nuova canzone “Desiderio notturno”, il cui video è incluso nella seconda playlist realizzata da Rockol per l’iniziativa lanciata insieme a BuzzMyVideos