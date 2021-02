Giuseppe Vorro, il nuovo singolo è ‘Via da qui per un po' di più’

Giuseppe Vorro, tra gli artisti partecipanti all’iniziativa “1 x 100 x 1000000” lanciata da Rockol e BuzzMyVideos per consentire agli artisti di valorizzare la loro presenza su YouTube, ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Via da qui per un po' di più”.

Al più recente brano del cantautore milanese, registrato e mixato a Milano negli studi del Massive Arts (mastering a cura di Gianni Vallino), hanno partecipato Anna Garaffa (cori), Nino Maggioni (chitarra), Alessandro Baracchini (basso) e Umberto Graziano (batteria).

A proposito della canzone, che sarà accompagnato da un videoclip di prossima pubblicazione, Giuseppe Vorro ha detto: "È un brano che ho scritto durante l’adolescenza, il primo che ho registrato ed è dedicato alla forza e alla gentilezza di mia madre e alle difficoltà di una vita faticosa e spesso in ombra”. Ha aggiunto: “Così nasce questa voglia di un riscatto che racconto nel brano per lei e per tutti noi che ruotiamo attorno a lei come pianeti attorno al sole. La musica ha un’andatura inesorabilmente rivolta in avanti per spiazzare il tempo. Successivamente, diversi anni dopo la scrittura, il brano ha preso la sua strada definitiva più marcatamente rock, con un risultato più intenso”.

Nato a Milano, Giuseppe Vorro si è avvicinato alla musica studiando chitarra jazz e volino da autodidatta a partire dall’età di 14 anni. Ai primi studi musicali si è affiancata da subito la scrittura di canzoni, sia dal punto di vista dei testi che della musica.

Dopo i primi tentativi di composizione personale e alcune esperienze come chitarrista di cover band specializzate in brani di Lou reed, Dire Straits, Rolling Stones e Queen, seguite da una ricerca di una propria dimensione compositiva, nella seconda metà degli anni ’80 Giuseppe è entrato a far parte del gruppo Slep.

Nel 1993 Giuseppe Vorro ha dato il via alla sua carriera solista e due anni più tardi ha pubblicato il disco autoprodotto "In Fede”, realizzato con la collaborazione di Niccolò Lapidari, a cui hanno fatto seguito l’album “Perlatangente” del 2001 e altri progetti sia solisti che con altre band.

Dal 2019 Giuseppe ha dato il via a una serie di pubblicazioni, tra cui alcuni singoli estratti dal suo prossimo album come - tra gli altri “Band”, il cui video è incluso nella prima playlist realizzata da Rockol per l’iniziativa lanciata insieme a BuzzMyVideos.