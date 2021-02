Sanremo 2021, le quote dei bookmakers legali

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, i bookmaker legali aggiornano le quote delle scommesse.

Ecco cosa propongono tre dei siti più frequentati.

Il numero che segue il nome del concorrente indica quante volte viene pagata la posta puntata - ad esempio, 10 euro puntati su Colapesce e Dimartino alla SNAI verrebbero pagati 60 euro in caso di effettiva vittoria della coppia.

Colapesce e Dimartino sono dati per vincenti, Orietta Berti è data per impossibile vincente da tutti e tre i bookmakers (Eurobet paga 151 volte la sua vittoria...).

SNAI

Colapesce e Dimartino 6,00

Michielin e Fedez 7,50

Maneskin 7,50

La Rappresentante di Lista 8,00

Willie Peyote 10

Madame 10

Coma Cose 10

Max Gazzé 10

Irama 12

Fulminacci 12

Aiello 12

Malika Ayane 12

Bugo 12

Ermal Meta 12

Arisa 15



Lo Stato Sociale 15

Annalisa 15

Gaia 20

Gio Evan 20

Ghemon 20

Noemi 20

Extraliscio / Toffolo 25

Francesco Renga 25

Fasma 33

Random 33

Orietta Berti 75



Eurobet

Colapesce e Dimartino 5

Michielin e Fedez 5

La Rappresentante di Lista 6

Willie Peyote 6

Maneskin 8

Madame 8

Aiello 8

Fulminacci 8

Bugo 8

Ermal Meta 8

Gio Evan 17

Coma Cose 18

Max Gazzé 18

Irama 18

Lo Stato Sociale 21



Ghemon 21

Malika Ayane 21

Noemi 23

Arisa 23

Gaia 23

Annalisa 26

Fasma 31

Random 31

Extraliscio / Toffolo 51

Francesco Renga 51

Orietta Berti 151



SISAL



Colapesce e Dimartino 5

Maneskin 6

Michielin e Fedez 7.50

La Rappresentante di Lista 9

Coma Cose 9

Willie Peyote 9

Madame 9

Bugo 12

Aiello 16

Ermal Meta 16

Max Gazzé 16

Irama 16

Lo Stato Sociale 16

Fulminacci 20

Malika Ayane 20



Arisa 20

Gaia 20

Annalisa 20

Gio Evan 33

Francesco Renga 33

Ghemon 33

Noemi 33

Fasma 33

Random 50

Extraliscio / Toffolo 50

Orietta Berti 66