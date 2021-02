Pussy Riot: un singolo di Nadya con Dorian Electra, "TOXIC". Video

Nadya Tolokonnikova delle Pussy Riot ha collaborato con Dorian Electra per un singolo intitolato "TOXIC", prodotto da Dylan Brady: ecco il video.

Dorian Electra è una cantante statunitense, di Houston, che si definisce "gender-fluid" e si è fatta notare con video provocatori come "Ode to the clitoris", "The history of vibrators" e "2000 years of drag".

In un comunicato Nadya ha ricordato che questo 2021 è il decennale dell'attività politica/artistica delle Pussy Riot.

"La canzone sottolinea l'importanza della cura di sé stessi e della propria salute mentale, tenendosi alla larga da relazioni avvelenate".

Ha poi ricordato una propria dolorosa esperienza personale ("Ero prigioniera contro la mia volontà nella casa in cui vivevo con il mio compagno di allora") e ha aggiunto:

"Per me, il modo migliore di guarire dal trauma è trasformarlo in un gesto artistico, ed è per questo che ho scritto 'TOXIC' con Dorian e Dylan".

A sua volta, Dorian Electra ha dichiarato:



"Questa collaborazione mi onora, le Pussy Riot sono sempre state per me una fonte di ispirazione, per il modo in cui mescolano arte e attivismo".

In gennaio alcune componenti del collettivo Pussy Riot sono state arrestate per aver protestato a favore del leader dell'opposizione Alexey Navalny. Qualche giorno dopo, le Pussy Riot hanno diffuso il video di "Rage", accusato di propaganda pro-gay dalle aurotirà russe.

L'anno scorso le Pussy Riot hanno pubblicato i singoli "Riot" e "1312".