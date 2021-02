Stevie Wonder vuole trasferirsi in Ghana

Stevie Wonder ha annunciato l’intenzione di trasferirsi in pianta stabile in Ghana, paese dell’Africa occidentale affacciato sul golfo di Guinea confinante con Togo, Burkina Faso e Costa d’Avorio: a farlo sapere è stata la stessa leggenda della Motown, considerato uno dei più importanti musicisti americani viventi vincitore - nel corso della sua carriera - di 25 Grammy Awards.

L’annuncio è stato fatto da Wonder nel corso di un’ospitata presso il popolare salotto televisivo di Oprah Winfrey: “Voglio vedere il mio paese tornare a sorridere. E voglio vederlo prima che mi trasferisca definitivamente in Ghana, perché lo farò”.

“Davvero ti trasferirai per sempre in Ghana?”, ha chiesto, piuttosto sbalordita, la Winfrey. “Certo”, ha risposto deciso Wonder: “Non voglio vedere i figli dei figli dei miei figli chiedere ancora: ‘Oh, per favore, apprezzami. Per favore, rispettami. Ti prego, sappi che anch’io sono importante. Se non ti dispiace, considerami’. Che storia è questa?”.

Anche prima della nascita del movimento Black Lives Matter Wonder - all’anagrafe Stevland Hardaway Morris, classe 1950, nato a Saginaw, in Michigan - aveva espresso il desiderio di trasferirsi nel paese che ha per capitale Accra: già nel 1994 l’artista, nel corso di un’intervento presso l’associazione International Association of African American Music, dichiarò di volersi trasferire in Ghana per il “senso di comunità” presente nel paese africano, decisamente superiore - a suo giudizio - di quello presente negli Stati Uniti.

Indipendente dal Regno Unito dal 1957, il Ghana conta una popolazione pari a 27 milioni di persone, con un PIL pro capita nominale pari - secondo stime del FMI del 2014 - pari a 1622 dollari americani all’anno. L’attuale presidente è Nana Akufo-Addo, eletto nel 2017.