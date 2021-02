Corey Taylor degli Slipknot: "Odio tutto il nuovo rock"

"Il nuovo rock? Odio tutto": più chiaro di così, Corey Taylor non poteva esserlo. Il 47enne frontman degli Slipknot e degli Stone Sour si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni sullo stato di salute del rock in una recente intervista concessa ai microfoni del podcast "Cutter's RockCast". Le dichiarazioni del cantante sono esplicite ed energiche: non ammettono repliche o discussioni. E d'altronde Taylor dice:

"Sono diventato il peggior matusa di sempre. Odio tutto il nuovo rock. Odio gli artisti che falliscono in un genere e si mettono a fare rock - sapete di chi sto parlando. Ma questa è un'altra storia. Il fatto è che odio proprio tutto. Ho anche provato a incoraggiare i giovani talenti ad andare oltre i limiti di ciò che ascoltiamo: 'Fate qualcosa che suoni fresco'. Se [il rock] è morto, allora le persone devono trattarlo per come è: morto".

Il cantante ha poi aggiunto:

"Quelli che mi fanno sentire frustrato sono quelli che prendono qualcosa che esiste da sempre e poi fondamentalmente lo rielaborano e dicono che hanno fatto una roba nuova. Stanno derubando alle vecchie band. Però dicono di omaggiarli perché sono stanchi di ascoltare i giudizi di persone anziane che dicono che la musica che è venuta prima di loro era migliore".

Lo scorso ottobre Corey Taylor ha pubblicato il suo album d'esordio da solista, "CMFT".