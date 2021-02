White Stripes: in rete la performance integrale del 2005 per “From the basement”

I White Stripes hanno reso disponibile gratuitamente in streaming sul loro canale Youtube il video integrale dell’esibizione che la band composta da Jack e Megan White ha tenuto nel novembre del 2005 presso i Maida Vale Studios di Londra per “From the basement”, il programma televisivo ideato da Nigel Godrich.

Durante il live, la band statunitense ha proposto dal vivo cinque brani tratti dal suo album “Get behind me satan” del 2005 - “Blue orchid”, “Forever for her (is over for me)”, “As ugly as I seem”, “Little ghost” e “Red rain” - e la cover di “Party of special things to do” di Captain Beefheart.

La performance dei White Stripes è stata originariamente trasmessa nel 2007 all’interno del primo episodio della serie ideata da Godrich, che nel corso delle varie puntate ha ospitato diversi artisti come - tra gli altri - Radiohead, Beck, Jarvis Cocker, Sonic Youth, PJ Harvey, Red Hot Chill Peppers, Iggy Pop e gli Stooges, Fleet Foxes e i Queens of the Stone Age. Dalle esibizioni di Thom Yorke e soci per “From the basement” sono stati tratti i live “In rainbows — From the basement” e “The king of limbs: live from the basement” - che la formazione di Oxford ha proposto in streaming nei mesi scorsi durante i vari appuntamento con la “Radiohead public library”.

“Il sogno di ‘From the basement’ è quello di registrare grandi performance con la trasmissione più diretta e bella possibile, sia dal punto di vista sonoro che visivo”, ha affermato Godrich a proposito del suo programma in una dichiarazione ripresa dall’edizione statunitense della rivista “Rolling Stone”. Ha aggiunto: “Siamo stati così fortunati all'inizio ad avere il supporto di Jack e Meg, che hanno colto istintivamente il concept dello show, e così ne hanno preso parte. Di conseguenza, abbiamo questa straordinaria istantanea della loro fantastica energia e del loro stile. È una performance intima e diretta, qualcosa di magico, potente e speciale. Un giorno che non dimenticherò”.

Sul set dei White Stripes per “From the basement” Jack White - che lo scorso 4 dicembre insieme a Meg White ha dato alle stampe "Greatest Hits", la prima raccolta ufficiale del duo - ha fatto sapere: “È stato filmato magnificamente e la qualità del suono fa sembrare una performance per un normale programma televisivo una registrazione fatta su cilindri fonografici”.