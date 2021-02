Addio a Johnny Pacheco, leggenda della salsa

È mancato a New York Johnny Pacheco: aveva 85 anni ed è considerato uno dei nomi più importanti della salsa, che aveva contribuito a rendere popolare fondando la Fania Records, da cui erano nati anche i Fania All-Stars, con Celia Cruz, Hector Lavos e Willie Colon. L'etichetta venne lanciata con Jerry Masucci nel 1964: pubblicò oltre 1000 album fino agli anni '80, quando chiuse: venne soprannominata "La Motown latina"

Era nato nel 1935 nella Repubblica Dominicana, ma era cresciuto e aveva vissuto tra il New Jersey e New York. La sua scomparsa è stata annunciata dalla figlia. È stato ricordato da diversi artisti, come Marc Antony, che lo ha definito "Maestro dei maestri e un grande amico".