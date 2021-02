Notorious B.I.G., in arrivo su Netflix un documentario sulla sua vita. Trailer

Netflix ha annunciato, per il prossimo 1 marzo, l'uscita di un documentario sulla vita del rapper Christopher George Latore Wallace altrimenti noto come Notorious B.I.G., scomparso a Los Angeles all'età di 24 anni il 9 marzo 1997.

'Biggie: I Got a Story to Tell', questo il titolo del biopic, è stato prodotto dalla madre del leggendario rapper, Violetta Wallace, e da Sean "Diddy" Combs. Il film racconta i primi anni della vita di Biggie Smalls e la sua ascesa al successo. Nel documentario saranno presenti alcuni musicisti, tra questi Faith Evans e Lil Cease.

Il film viene così descritto nelle note allegate al trailer pubblicato sul canale YouTube di Netflix :

“Ogni leggenda ha una storia di origine. Christopher Wallace, AKA The Notorious B.I.G., rimane una delle icone dell'hip-hop, rinomato per il suo flow distintivo e per i testi autobiografici. Questo documentario celebra la sua vita attraverso rari filmati dietro le quinte e le testimonianze dei suoi più cari amici e dei familiari".

Notorious B.I.G. è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame lo scorso anno. Nel discorso di elezione alla cerimonia di inserimento nella Hall of Fame, l'amico Diddy disse: "Nessuno si è avvicinato al modo in cui suonava Biggie, al modo in cui rappava, alla sua frequenza".

Nel 2019, a Brooklyn, l'angolo tra Fulton Street e St. James Place a Clinton Hill, è stato ribattezzato Christopher 'Notorious B.I.G.' Wallace Way.