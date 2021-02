Queen, nuova musica in arrivo?

Sembra diventare sempre più probabile che nel corso dei prossimi mesi possa arrivare nuova musica dai Queen con Adam Lambert. Brian May e Roger Taylor hanno fatto sapere di aver inziato a provare la registrazione di una nuova canzone con il cantante; e benché questa non sia ancora completata, non escludono l'eventualità che prima o poi possa materializzarsi un intero nuovo album.

Roger Taylor:



"Abbiamo registrato un brano, però non l'abbiamo finito. Non mi ricordo quale sia il titolo provvisorio, penso che non abbiamo scelto un titolo definitivo".

Brian May:

"La canzone ce l'ha proposta un amico, stiamo cercando di adattarla ai Queen. Ha le potenzialità per diventare un gran pezzo, ma non ci siamo ancora arrivati".

Dopo la morte di Freddie Mercury i Queen hanno pubblicato un solo album in studio, "Made in Heaven", nel 1995, ricavandolo da registrazioni piano e voce di Mercury (del 2020 è "Live around the world").

In effetti, lo scorso anno i Queen con Adam Lamber hanno pubblicato una "nuova" canzone, ma si tratta di "You are the champions", un riadattamento della classica "We are the champions" reincisa "da lontano" come omaggio agli operatori della sanità e ai loro sforzi per curare i pazienti Covid-19.

Taylor ha ammesso che esiste l'eventualità che i Queen lavorino a più di una canzone, in futuro, nella prospettiva di pubblicare un intero album.

"Sarebbe bello fare qualcosa di nuovo, non sarei contrario all'idea d un album. Adam ci ha detto di essere a disposizione - se gli altri due sono d'accordo, io ci sto".