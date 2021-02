Fusaro: una versione acustica di "Dormi serena" in esclusiva per Rockol. Video

E' uscito lo scorso 5 febbraio, "Di quel che c’è non manca niente", l'album d'esordio di Fusaro, che era stato anticipato dal singolo "Serie A" (feat. Bianco). Il disco è stato prodotto e mixato da Ale Bavo, registrato da Ale Bavo e Sandro Vendrame presso Blu Room a Chivasso (To) e masterizzato da Simone Squillario.

Fusaro ha regalato a Rockol una versione acustica di “Dormi serena”. Guarda il video più sotto.

Fabrizio Fusaro - questo il nome per intero del cantautore nato a Settimo Torinese, in provincia di Torino, 23 anni fa – del suo debutto discografico dice: "Questo disco l’ho desiderato con tutte le mie forze.

Il giorno in cui scrissi la title track, capii subito che si trattava dell’ultimo tassello di questo progetto. Di quel che c’è non manca niente è una frase che usa sempre mio nonno, e riguarda il concetto di focolare, quel calore di casa come luogo dove ci si può sentire al sicuro, senza bisogno di nient'altro oltre a quel che si ha. E’ il punto di di partenza dal quale si sviluppano gli sguardi di ogni brano, da dove ho rimesso insieme le fila dei vari spunti narrativi che, inconsapevolmente, avevo tessuto negli anni. Nel preciso istante in cui ho anche solo immaginato di pubblicare un disco, ho cominciato a lavorarci dedicandoci tutte le mie energie e mettendoci dentro tutto ciò che per me è importante davvero: avevo proprio necessità di scrivere con il solo obiettivo di dire a voce alta quello che provavo. Con l’uscita dei primi due singoli, suonando le prime cose di fronte ad un pubblico, ho capito che tutti in realtà abbiamo bisogno proprio di questo: di ricordarci cosa importa veramente e fare di tutto per non perderlo. E’ questo il messaggio che sono felice di trasmettere, nonostante io stesso lo abbia capito solo quando ho finito di scrivere l’album.".

Tracklist:

Il testimone

Solo un giocattolo

28 dicembre

Vile (a riva)

Il mare di Malta

Uno, due e tre

Serie A

Dormi serena

Di quel che c'è non manca niente