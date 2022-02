Sanremo Story: le canzoni che hanno vinto il Festival dal 2001 al 2010

2010 - Valerio Scanu - "Per tutte le volte che…" (Carone)

2003 - Alexia - "Per dire di no" (Salerno-Alexia)

Si svolge da martedì 1 febbraio la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo - la prima si tenne dal 29 al 31 gennaio 1951. Più di sette decenni di Festival, settantuno (finora) le canzoni vincitrici: la settantaduesima verrà annunciata sabato 5 febbraio 2022. Vi proponiamo un ripasso della materia, organizzato per decenni.

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!