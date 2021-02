Stati Uniti: dice di essere Bruno Mars e truffa 100.000 dollari a una donna

Un mese fa dei truffatori si sono fatti passare per il bassista dei Motley Crue Nikki Sixx e il cantante dei Poison Bret Michaels per adescare online una donna e chiederle dei soldi per questo e quel motivo. Ora è il turno di un falso Bruno Mars. ABC30 Action News riporta che un uomo di Houston è stato arrestato questa settimana dopo aver finto di essere il 35enne Bruno Mars ed avere avviato una storia d'amore online con una donna texana di 63 anni e truffarle 100.000 dollari.

La vittima ha detto ai detective delle forze dell'ordine che l'impostore l'ha contattata su Instagram nel settembre 2018 e le ha fatto credere che fosse interessato a una relazione, inviandole testi e fotografie dai tour per convincerla che era realmente il musicista che diceva di essere. In un secondo tempo ha iniziato a chiederle dei soldi. Lei ha mandato un assegno da 10.000 dollari a un "amico della band" per delle poco specificate "spese del tour" e, due giorni dopo, un altro assegno, questa volta da 90.000 dollari.

Ad orchestrare la truffa tale Chinwendu Azuonwu che è stato accusato di riciclaggio di denaro sporco di terzo grado il mese scorso e arrestato nel corso di questa settimana. Oltre a lui è stato accusato anche un presunto complice, Basil Amadi, intestatario di un altro conto bancario utilizzato per la truffa.