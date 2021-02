Offspring, nuovo album in arrivo

A nove anni da “Days Go By”, l’ultima prova in studio consegnata agli annali dalla punk band californiana, gli Offspring si stanno preparando a tornare sulle scene con un nuovo disco di inediti: a darne notizia, con una breve nota pubblicata sui canali social ufficiali del gruppo, sono stati il frontman Dexter Holland e il chitarrista Noodles, gli unici due elementi della formazione originale rimasti in organico.

“L’abbiamo finito, è pronto”, hanno spiegato i due: “Come si dice, è sulla rampa di lancio. Abbiamo le canzoni, i titoli, un’etichetta e il titolo del disco. E anche la copertina, le grafiche e tutto il resto. Non ci manca niente, lo pubblicheremo”. La data di uscita, tuttavia, non è ancora stata annunciata: “Abbiamo anche quella”, ha precisato Holland: “Ne parleremo il prima possibile con la casa discografica”.

Il nuovo disco è stato prodotto - così come il suo predecessore “Days Go By” - da Bob Rock, veterano canadese della cabina di regia in passato già al servizio di - tra gli altri - Motley Crue, Metallica, Cult e Bush.

“Con lui siamo andati d’accordo dal primo momento”, aveva spiegato nell’estate del 2019 Noodles all’emittente finlandese Kaaos TV a proposito della collaborazione con Rock: “E’ bello lavorare con lui. Ci fa lavorare sodo e ci fa sforzare per dare il meglio, ma lo fa in modo figo - su cose del genere non fa il cazzone. Ci fa sentire come se potessimo raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. Invece di farci sentire come ‘beh, non suonate abbastanza bene’, o ‘quello che stiamo facendo non va bene’, ci sprona continuamente a dare di più. Lo adoriamo, è fantastico lavorare con lui”.